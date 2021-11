Inter, agente Kramaric: "Vedrei bene Andrej in Italia"

15-11-2021 21:10

Croati in partenza ma anche in arrivo. Se perisic e Brozovic possono lasciare l’Inter, i nerazzurri potrebbero accogliere Krameric, attaccante dell’Hoffenheim. Il procuratore Vincenzo Cavaliere, a L’Interista, non ha chiuso le porte: “Per il momento Kramaric è concentrato a ripetere la straordinaria stagione dell’anno scorsa, conclusasi con 25 gol e 6 assist su 34 partite giocate con l’Hoffenheim. Se qualche squadra dovesse bussare a gennaio? Andrej è molto felice all’Hoffenheim”.

“Chiaramente, quando arrivano offerte importanti per i giocatori importanti, si valutano sempre – continua Cavaliere -. Accostato all’Inter? L’Inter è uno dei migliori club al mondo, vedrei bene Andrej in Italia, farebbe senza dubbio la differenza in qualsiasi club”.

OMNISPORT