Inter al Mondiale per club, Chivu "pronto a dare tutto"

L’Inter di Cristian Chivu inizia il Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey. Una competizione “da giocare e da onorare”, per il tecnico al debutto sulla panchina nerazzurra. Il fischio d’inizio al Rose Bowl Stadium di Los Angeles e’ previsto alle 3, ora italiana, della notte tra martedi’ e mercoledi’ ed e’ grande la curiosita’ di vedere in campo i nerazzurri dopo l’addio a Simone Inzaghi. Per sostituirlo, il club ha scelto un allenatore “made in Inter”, come l’ha definito il presidente Marotta. Il “profilo perfetto”, per andare oltre la notte di Monaco e tornare subito competitivi.