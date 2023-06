Inter, altra amichevole in calendario: c’è il Salisburgo

La squadra nerazzurra continua a programmare il suo percorso estivo: dopo la tournée in Giappone, ad agosto affronterà la formazione austriaca.

27-06-2023 18:45

Sarà il Salisburgo uno degli impegni estivi dell’Inter di Simone Inzaghi. La squadra finalista di Champions League sta dettagliando il suo precampionato, in calendario ha già fissato la tournée in terra giapponese dove affronterà l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e il PSG di Mbappè.

Il 9 agosto, invece, sarà la volta della sfida con il Salisburgo squadra già affrontata durante la pausa invernale dovuta ai mondiali e terminata con il punteggio di 4-0 in favore dei nerazzurri. Il match andrà in scena alla Red Bull Arena di Salisburgo. All’appello manca solo l’ufficialità.