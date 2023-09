Inter, ansia per Sanchez: l’attaccante in nazionale è fermo, possibile anemia

Alexis Sánchez sta attraversando un momento difficile, condito da forti sentimenti di rabbia e tristezza, avendo ancora difficoltà a ritrovare la forma dopo un periodo di inattività. Questo stato d’animo lo ha portato a cercare conforto e sfogo nella musica, scegliendo la canzone “Arráncamelo” di Wos.

La sua partecipazione alla Nazionale cilena è stata compromessa dalla sua condizione fisica: non ha potuto allenarsi normalmente e non è stato in grado di partecipare alla partita contro l’Uruguay. Anche il suo recente trasferimento all’Inter non sembra aver portato gioia, e pare che il ‘Tocopillano’ abbia perso parte della sua abituale vivacità. Sánchez ha subito una serie di test medici invasivi senza ottenere una risposta definitiva dagli specialisti ai suoi problemi. La sua partecipazione alla partita contro la Colombia martedì è a rischio.

L’Inter sta monitorando a distanza la situazione fisica di Sanchez

Il giocatore ha manifestato sintomi fisici che hanno causato non poche preoccupazioni anche alla squadra milanese. Nonostante le raccomandazioni del suo club di rimanere a Milano, Sánchez ha scelto di viaggiare in Cile per cercare di essere presente alle partite della sua nazionale.

“La mancanza di contatto con il pallone è un elemento insolito per Sánchez, che ama essere in campo”. Questo aspetto, insieme alla sua condizione fisica, sta influendo sulla sua prestazione in campo, riferiscono i medici. La decisione sulla partecipazione di Sánchez alle prossime partite dipenderà dai dati medici e dalle informazioni fornite dall’Inter e dallo staff della Nazionale. La sua presenza allo stadio Monumental non può essere considerata scontata. I nerazzurri, intanto, non hanno ancora ricevuto comunicazioni precise dalla nazionale cilena.

Gli specialisti non capiscono cosa abbia Sanchez: sospetta anemia

Il calciatore pare sia malato di anemia, e la decisione sulla sua partecipazione sarà presa in base ai dati medici e alle valutazioni dello staff tecnico. Anche se c’è chi, come l’ex attaccante e oggi commentatore Mauricio Pinilla, parla di una “leggera contrattura” che l’attaccante si sarebbe trascinato da Milano, “ma ovviamente nulla di grave, perché altrimenti l’Inter non lo avrebbe mai fatto partire”.

La forte preoccupazione dei tifosi nerazzurri per Alexis Sanchez

“Sulla anemia di Sanchez non sono preoccupato…un po’ di ferro e rientra tutto! Ma la cosa strana è che sicuramente Inter lo sapeva e il ritardo di condizione fisica non sta in piedi! Ora… perché mentire? Per non avere critiche ulteriori su l’ acquisto di questo giocatore?” C’è chi si interroga sulle condizioni fisiche di Sanchez in relazione al calciomercato, la preoccupazione per i tifosi resta alta. C’è anche chi teme che non possa giocare nel derby: “Le sue condizioni non saranno di sicuro pretattica perchè i medici in Cile sono molto preoccupati ma stando così le cose non credo possa giocare nel derby, peccato.” C’è poi chi ironizza sulle condizioni di Sanchez: “Anche io sono anemico, ma non ho mai saltato un solo giorno di lavoro. Neanche uno.”