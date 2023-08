Inter, l’idea Sanchez per sostituire Correa vista dai tifosi: web in tilt

L’attaccante cileno può tornare a parametro zero per sostituire l’argentino, permettendo al club di risparmiare sul cartellino: l’ipotesi però spacca in due i tifosi nerazzurri

Uno esce, uno entra: l’Inter non può derogare a questa regola in sede di calciomercato, ecco perché è alla ricerca del giusto profilo per sostituire Joaquin Correa, una delle delusione degli ultimi due anni nerazzurri. Per la Gazzetta dello Sport il nome giusto potrebbe essere quello dell’ex Alexis Sanchez, svincolato: sul ritorno del cileno, però, i tifosi nerazzurri si dividono.

L’Inter lavora alla cessione di Correa

Dopo il tramonto a sorpresa della trattativa per Lazar Samardzic l’Inter sembra aver rinunciato a ingaggiare un nuovo centrocampista – dovrebbe restare Stefano Sensi – e sta lavorando per ritoccare il proprio reparto offensivo. Nei piani del club c’è l’addio di Joaquin Correa, una delle delusioni più cocenti degli ultimi due anni nerazzurri, ma per l’argentino al momento non ha vere offerte da altre squadre. Nel caso arrivasse una proposta negli ultimi giorni di calciomercato, però, l’Inter non vuole farsi trovare impreparata.

Inter, Sanchez il possibile sostituto di Correa

Ecco perché il duo Marotta–Ausilio sta valutando l’ipotesi dell’eventuale ritorno all’Inter di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, 35 anni, s’è svincolato dal Marsiglia dopo una stagione molto positiva, contraddistinta da ben 18 reti tra Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League. Sanchez insomma sa ancora fare la differenza e nel ruolo di quarta punta potrebbe tornare utile a Simone Inzaghi, inoltre l’Inter non avrebbe costi di cartellino da sostenere.

Inter, il ritorno di Sanchez per Correa spacca i tifosi

L’idea di sostituire Correa con Sanchez ha generato reazioni diverse da parte dei tifosi dell’Inter. Alcuni accoglierebbero il cileno con favore, altri preferirebbero altre soluzioni, altri ancora invece direbbero di sì se Sanchez fosse la quinta punta, con Correa ancora in organico. “Avendo in rosa Correa che passa più tempo in infermeria che in campo (alcune volte è anche un bene), prenderei Sanchez come quinta punta”, suggerisce su Twitter Vincenzo. “Ma per l’amor di dio, che Sanchez stia alla larga – la replica di Elena -. Abbiamo pure pagato per liberarci di quello spaccaspogliatoio che ci è costato il derby-scudetto”.

“Via Correa, dentro Sanchez: imbarazzante”, commenta Giuseppe bocciando l’idea. “Solo noi possiamo andare a riprendere un giocatore che manco un anno fa abbiamo spedito via pagandogli pure la buonuscita”, aggiunge Coppone. “Sì, ma sarebbe comunque meglio di Correa”, fa notare Fede22. “Un altro pensionato in arrivo”, le parole di Fabio. Giorgio, invece, è tra i pochi a voler trattenere l’argentino: “Se deve tornare Sanchez allora mi tengo Correa. Che se non si farà male disputerà una grande stagione, ne sono certo”.