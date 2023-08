Samardzic-Inter, affare saltato: i retroscena sulla firma mancata e dove può andare ora

Secondo La Gazzetta dello Sport Samardzic non approderà all'Inter, che pensa di confermare Sensi. Il talento serbo dell'Udinese nel mirino di Juve, Napoli e soprattutto West Ham

16-08-2023 12:32

Niente da fare: Lazar Samardzic non sarà un calciatore dell’Inter. Inutile anche il tentativo in extremis del padre del talento dell’Udinese, che ha ingaggiato un nuovo agente (il terzo): secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il 21enne nazionale serbo non approderà alla corte di Simone Inzaghi. E, mentre l’Inter pensa di trattenere Sensi per riempire l’ultima casella sguarnita del centrocampo, per Samardzic potrebbero aprirsi nuovi scenari di mercato.

Samardzic-Inter: non si fa. Vani gli ultimi tentativi di riaprire il discorso

La Rosea è certa: sebbene in fase di mercato può succedere tutto e il contrario di tutto, questa volta i margini per vedere Samardzic indossare la maglia nerazzurra sono pari a zero. Già nel weekend il club nerazzurro era piuttosto pessimista circa il buon esito dell’affare e neppure l’ultima mossa del padre del calciatore esploso con la maglia dell’Udinese ha sbloccato la situazione. Già, non è servito ingaggiare un nuovo agente – il terzo – per ridiscutere i termini dell’accordo e affrontare la nota dolente delle commissioni: Lazar sarà costretto a cercarsi un’altra sistemazione. La conferma è arrivata ieri anche da parte di Piero Ausilio: “Da parte di Samardzic ci sono stati parecchi cambiamenti, troppi paletti” ha dichiarato a Sportitalia.

Inter, Sensi sfrutta l’occasione: può essere riconfermato

L’addio a Samardzic potrebbe spalancare le porte alla riconferma di Stefano Sensi, che ha disputato un ottimo precampionato, sfruttando le occasioni che Inzaghi gli ha concesso. L’Inter ci sta pensando seriamente: gli unici dubbi sono legati alle condizioni fisiche del centrocampista, troppo spesso vittima di infortuni serie. Talento di cristallo, Sensi: il 28enne di Urbino spera di riuscire a convincere la dirigenza, che, comunque, si sta guardando intorno alla possibile ricerca di un colpo low cost.

Samardzic torna a Udine solo di passaggio: dove potrebbe finire

Anche l’Udinese è furiosa col calciatore e il suo entourage per quanto accaduto con l’Inter. Il serbo è tornato in Friuli dopo aver perfino sostenuto le visite mediche con il club lombardo e vi resterà fino a quando non troverà un’altra squadra, allenandosi a parte. Due i possibili scenari italiani per il classe 2002 nato a Berlino, che potrebbe interessare a Juventus e Napoli. La Vecchia Signora, però, ha problemi di liquidità. I campioni d’Italia, invece, sono legati alla cessione di Zielinski in Arabia Saudita e hanno in pugno la stellina Gabri Veiga del Celta Vigo. Occhio, quindi, alla Premier League: se il West Ham dovesse cedere Paquetà al Manchester City, potrebbe fiondarsi proprio su Samardzic.