Inter, arrivo Arnautovic e flop Thuram gelano il web: scoppia la polemica social

Tifosi dell'Inter sempre più preoccupati per l'attacco. Thuram non convince: "Corre come una lumaca". Delusione per l'arrivo di Marko Arnautovic

14-08-2023 09:38

L’Inter ha rotto gli indugi: sarà con ogni probabilità Marko Arnautovic l’attaccante da regalare a Simone Inzaghi per colmare il buco nell’organico lasciato da Lukaku. Non il colpo che speravano i tifosi nerazzurri, sempre più perplessi sul web. E preoccupa anche Marcus Thuram: l’ex Borussia Mönchengladbach sta facendo fatica a inserirsi. Il figlio d’arte partecipa alla manovra, ma proprio non riesce a rendersi pericoloso. Sui social la polemica è servita.

Inter, il ritorno di Arnautovic proprio non convince i tifosi

Già all’Inter nell’anno del triplete (ma di fatto senza mai essere impiegato da Mourinho), Arnautovic si appresta a far ritorno alla Pinetina all’età di 34 anni e dopo una stagione sì da 10 gol col Bologna, ma tormentata dagli infortuni. “Secondo me Arnautovic in questa stagione farà il suo. Non vuol dire che farà bene né male. Farà il suo. 4 goal” sentenzia (Fra)ttesi. “Ma Arnautovic non ha un padre avido che faccia saltare tutto?” si augura Claudio, facendo riferimento alla questione Samardzic. E, ancora: “Iniziare la settimana con Arnautovic a 10 milioni e Samardzic definitivamente saltato è una cosa che non ci meritiamo. Eppure andrà così…” scrive Matto.

E Thuram è già un caso: tifosi dell’Inter sempre più preoccupati

Una premessa è doverosa: a difesa del numero 9 dell’Inter c’è da dire che, per necessità, Inzaghi è stato finora costretto a impiegarlo come prima punta, non proprio il suo ruolo. Ciò non toglie che in questo precampionato abbia fatto davvero poco per imporsi. L’ultima prova fornita contro l’Egnatia ha fatto insorgere i tifosi. “Thuram attaccante notevole sotto tutti gli aspetti. Peccato per questa assurda regola che premia le squadre che fanno gol” commenta Franco Bertarelli.

Gli fa eco il tweet di Fatos: “Se Thuram è questo qui non andiamo da nessuna parte. Ci sta che ancora non sia in forma fisica, ma praticamente corre come una lumaca e non ha la cattiveria di Lautaro”. Infine, aggiunge un altro utente: “ Thuram ancora insufficiente. Pre-season da 4,5. Da lui mi aspetto molto di più, le doti le ha, problema di testa”.

Inter favorita per lo scudetto? Sul web non la pensano così

Le scelte di mercato della società e le prestazioni in campo come l’ultima nell’amichevole contro l’Egnatia non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi. “Lautaro-Thuram-Arnautovic-Correa, non parlate più di obiettivo scudetto. L’obiettivo sarà accedere in Europa e non la Champions League. Incredibile come hanno smantellato una squadra che poteva essere protagonista per anni in Italia e in Europa” ‘cinguetta’ Luca Gelpi.

“Il primo che dice parola scudetto per Inzaghi lo vado a prendere a casa” rincara Piero Milano. “Non sono mai stato un inzaghers, però questa stagione bisogna supportarlo più delle scorse due. Buttato in mezzo alla m…a dichiarando subito l’obiettivo scudetto, quando a una settimana dall’inizio del campionato ci sono più problemi della fine dello scorso. Mah” chiosa astemiolupin.