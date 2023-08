Serie A al via, oggi Inter e Roma giocherebbero così alla I giornata

Inter e Roma corrono verso la 1a giornata di Serie A: le possibili scelte di Inzaghi e Mourinho. Intanto, il mercato non dorme mai

13-08-2023 16:00

Si avvicina sempre più l’inizio del campionato di Serie A. Sabato 19 agosto partirà ufficialmente la nuova stagione sportiva, con le prime due sfide in programma alle 18:30 e altre due alle 20:30. Per le big, dopo un’estate alle prese con le rispettive amichevoli, è arrivato il momento di tornare in campo e iniziare il lungo e arduo cammino verso lo scudetto e le qualificazioni per le competizioni europee. Dunque, anche per Inter e Roma è iniziato il conto alla rovescia: tra colpi di mercato e le prime sensazioni emerse dai test, le due squadre si apprestano a tagliare i nastri del nuovo campionato.

Inter: la probabile formazione per la prima giornata di Serie A

L’Inter è reduce dalla tournée estiva andata in scena in Giappone. La squadra di Simone Inzaghi ha suscitato sensazioni positive nei quattro test amichevoli disputati rispettivamente contro la Pergolettese, l’Al-Nassr, il PSG e, infine, il Salisburgo. Il bilancio è di tre vittorie e un pareggio, quest’ultimo maturato proprio contro la squadra di Cristiano Ronaldo.

Ciò che è subito passato in rilievo, è l’atteggiamento propositivo dei nerazzurri. Oltre qualche piccola defezione ancora da rivedere specialmente nel reparto difensivo, poco convincente è stato l’esordio del nuovo portiere Sommer. Solo questione di tempo e adattamento per il portiere svizzero, arrivato dal Bayern Monaco per sostituire Onana.

Per l’Inter, però, non è ancora detta l’ultima. Simone Inzaghi vuole arrivare alla sfida con il Monza, in programma sabato 19 agosto, nel miglior modo possibile per provare a centrare la prima vittoria in campionato. Rodato fino agli ultimi dettagli il suo 3-5-2, i nerazzurri affronteranno l’ultimo test amichevole questa sera contro l’Egnatia.

Simone Inzaghi, intanto, deve perfezionare la formazione da schierare proprio nella gara contro i biancorossi. Non dovrebbe essere in dubbio Sommer tra i pali, come anche la difesa composta dall’indiscutibile Matteo Darmian, oltre al fidatissimi Acerbi e Bastoni. Qualcosa potrebbe cambiare a centrocampo, anche se l’allenatore in queste amichevoli ha dato ampio spazio a Dumfries, che contenderà il suo posto con il nuovo arrivato Cuadrado, insieme a Barella, Calhanoglu, il nuovo arrivato Frattesi e Dimarco.

Per quanto riguarda l’attacco, dopo la telenovela con Romelu Lukaku, ci sono tutte le carte in regola per pensare che Inzaghi schiererà in attacco la coppia composta da Lautaro e Thuram, arrivato a costo zero tra i nerazzurri per sostituire Edin Dzeko.

Roma: le amichevoli e la probabile formazione

Se l’Inter è pronta a ripartire dopo il ko in finale di Champions contro il Manchester City, la Roma si lascia alle spalle la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Josè Mourinho, dunque, si appresta a dare il via alla sua terza stagione sulla panchina dei giallorossi, con la prima gara contro la Salernitana.

L’allenatore ex Inter ha avuto le sue conferme dalle cinque gare amichevoli disputate da Dybala e compagni, dove hanno messo a segno tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Mourinho, nel pieno dei nuovi arrivi di mercato, è pronto a ripartire dal suo 3-4-2-1, con la prima certezza proprio tra i pali giallorossi difesi da Rui Patricio.

I pilastri in difesa sono certamente Llorente e Smalling, con Mancini che si alternerà con il nuovo arrivato Ndicka. Per quanto riguarda il centrocampo, in pole per un posto da titolare c’è Kristensen, insieme a Bove, Cristante e Zalewski. A supportare il centravanti Belotti, potrebbe esserci la coppia Dybala-Aouar. Poi, toccherà ai nuovi arrivati far registrare il salto di qualità, con particolare riferimento alla mediana.

Il mercato di Inter e Roma

Solo ipotesi quelle relative alle probabili formazioni, tenendo presente i vari colpi di calciomercato che potrebbero definirsi da ora fino all’inizio del campionato. Per quanto riguarda l’Inter, dopo gli arrivi tra gli altri di Bisseck, Thuram, Cuadrado, Frattesi, Sommer e Audero, si è ancora alle prese con la trattativa per il gioiellino Samardzic, centrocampista in forza all’Udinese. Sempre più vicino ai nerazzurri, invece, è Carlos Augusto dal Monza, in seguito alla cessione di Gosens all’Union Berlino.

Anche Josè Mourinho è in attesa di dare il benvenuto a qualche importante innesto, dopo aver salutato a sorpresa Nemanja Matic, volato al Rennes. Spazio a Paredes e Renato Sanchez, in attesa della chiusura per Duvan Zapata con l’Atalanta. Per quest’ultima trattativa, l’approdo a Bergamo di De Ketelaere pare aver sbloccato la situazione relativa al centravanti colombiano.