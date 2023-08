Inter, chi è Choupo-Moting: l'eterna riserva a 34 anni è l'ultima idea per l'attacco

Dal Psg al Bayern il bomber tedesco-camerunense si è imposto sempre partendo dalla panchina ma oggi è un attaccante di riconosciuto valore

«Non sono il tipo che guarda partite di calcio tutto il giorno, cerco di ripulire la mente. Non sono un artista, ma a volte disegno. Mi interesso in particolare di street art, Bansky fa cose che mi colpiscono». Quand’era allo Stoke parlava così Eric Maxim Choupo-Moting, l’ultima idea dell’attacco per l’Inter. Dovesse fallire l’assalto ad Arnautovic, giudicato incedibile dal Bologna, la soluzione potrebbe essere proprio il 34enne bomber tedesco-camerunense.

Inter, Choupo-Moting costa solo 10 milioni

Una soluzione low-cost visto che l’attaccante del Bayern costa più o meno 10 milioni. I bavaresi, dopo la maxispesa per Harry Kane, lo darebbero via senza problemi ma chi è Choupo Moting? L’eterna riserva ha un curriculum di tutto rispetto anche se è sempre partito dalla panchina di recente, al Psg come in Bundesliga.

Sua madre è tedesca, mentre suo padre (Just Moting) è un camerunese, ex giocatore di basket. Iniziato il percorso calcistico nel settore giovanile dell‘Altona 93 nel 2000, per passare prima al St. Pauli ed infine all’Amburgo. Girato in prestito al Norimberga nel 2009, trova più continuità e conclude la stagione con 25 presenze e 5 reti, l’anno successivo torna all’Amburgo, dove disputerà 12 gare segnando 2 reti. Il suo soprannome è mister Chouppo.

Nel 2011 Choupo Moting sceglie Magonza come squadra del rilancio, qui passerà 3 stagioni in cui collezionerà 81 presenze segnando 22 volte: passa a zero allo Schalke 04, poi allo Stoke City, squadra in cui rimarrà solo una stagione, condita da 5 reti in 32 presenze. Il 2018 è l’anno della svolta per la carriera di Choupo Moting: ad acquistarlo il Paris Saint Germain, dove però deve sudare per togliere il posto ai fenomeni là davanti.

Choupo Moting e il gol sbagliato del secolo

In Ligue1 lo ricordano ancora per un gol sbagliato a porta vuota, che venne definito il gol sbagliato del secolo, a due passi dalla linea di porta: “All’inizio pensavo che Nkunku mi volesse passare il pallone, poi l’ho visto tirare e ho esitato nell’avviarmi a toccare il pallone – spiegò lui – pensavo di essere in fuorigioco, poi tutto è avvenuto velocemente. Ho toccato il pallone e ha preso il palo. Se non lo avessi fatto la palla sarebbe entrata in rete. È una vergogna e mi dispiace di ciò che è avvenuto”.

Choupo-Moting ha lasciato già il segno sulle italiane

Al Bayern la sua fortuna sono stati i problemi di Lewandowski e il suo addio e poi gli infortuni di Manè che gli hanno consentito di mettersi in mostra. Hanno imparato a conoscerle anche le squadre italiane, come l’Atalanta, cui segnò nei quarti di Champions, e come la stessa Inter quando il bomber segnò un gol da urlo nello scorso novembre con un gran tiro all’incrocio.