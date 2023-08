Inter, esplode la rabbia dei tifosi: tutti sotto accusa, da Zhang a Marotta

A una settimana dal via al campionato il portiere peoccupa, manca ancora il centravanti e i nomi che girano sul mercato non entusiasmano

11-08-2023 12:00

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

E’ durato sì e no qualche giorno l’entusiasmo per il mercato dell’Inter: quando fu acquistato Frattesi, soffiato a tutte le big non solo italiane, sembrava stesse per nascere uno squadrone: in porta c’era ancora Onana, l’ottimismo per riprendersi Lukaku era crescente e i nomi che giravano in entrata entusiasmavano i tifosi. Oggi, a otto giorni dalla prima di campionato, la situazione è completamente diversa.

Inter ancora senza centravanti: in pole resta Arnautovic

Da quel giorno infatti l’Inter ha perso pezzi pregiati, da Brozovic in poi, ha preso un portiere come Sommer che al debutto è partito con una papera ed è ancora senza centravanti con Arnautovic che sembra la soluzione più praticabile.

Inter, che fine ha fatto il budget per Lukaku?

I tifosi sono disorientati: aspettavano Balogun o Morata, contavano su un esterno migliore di Gosens e sull’addio di Correa ma ora si ritrovano spiazzati dalle ultime mosse e scoppia la polemica sui social: “Per 5 milioni noi non prendiamo Taremi? Dai Inter ne volevi spendere 40 per Lukaku, e non ne hai 30 per Taremi? Adesso basta Zhang”.

Fioccano le reazioni: “Siamo all’11 di agosto! Dopo Lukaku e il presunto budget da 40 milioni, dopo 1 mese non trovi di meglio che Arnautovic a 15 milioni? Nel frattempo perdi Scamacca che costava 30! Non ha senso, in un club normale Ausilio e Marotta sarebbero a casa, su Zhang no comment!” e poi: “Da tre anni non abbiamo un euro e a rimetterci siamo noi tifosi. Zhang vattene prima della tua prossima foto con la prossima coppa vinta da Inzaghi”

C’è chi scrive: “Ho stima inesistente verso Zhang ma no, non posso credere che si passi da Lukaku ad Arnautovic, è troppo persino per lui” e poi: “La porcheria che ha fatto l’Inter sulla punta è da ergastolo per Zhang che non spende un euro nonostante ne abbia incassati 120 con la Champions e venduto per 90 e da allontanamento di Marotta e Ausilio che hanno navigato nella confusione più totale senza un disegno chiaro” e anche: “Portiere mediocre da far paura. Manca un difensore. A centrocampo forti ma inutilmente in troppi. Davanti siamo ridicoli perchè diamo 6 mln ad uno che se arriva a 10 gol è un miracolo. Zhang deve sparire alla svelta ma anche Marotta e Ausilio disastrosi”

I tifosi dell’Inter attaccano Zhang

C’è chi osserva: “8 giorni alla prima di serie A e siamo ancora qui a fare mercato per una punta centrale con i soldi del Monopoli….8 giorni…Zhang questa la dovrai pagare” e poi: “Dopo la finale di CL, dopo aver ceduto Onana e Brozovic assistere a questo spettacolo è deplorevole!! Il Cinese non vuole tirare fuori 30Mln che sono abbondantemente nelle casse dell’Inter per l’attaccante ma cerca di spendere 5Mln per un 35enne” e infine: “Zhang sono certo porterà l’Inter sull’orlo del fallimento,con la complicità di una classe dirigente complice,asservita ed appiattita su interessi personali finalizzati ad un guadagno personale”