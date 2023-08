Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Arnautovic, Beltran e Marcos Leonardo

Il calciomercato non si ferma. Le voci, i rumors e le indiscrezioni non mancano mai e tengono vivo l’interesse dei tifosi, dal mare alla montagna. La telenovela Lukaku, ad esempio, continua, col possibile approdo di Vlahovic al Chelsea. L’ Inter, sfumato il centravanti (Scamacca), è ora costretta a scegliere tra Arnautovic e Taremi . Il Milan insegue un terzino, il Napoli si fionda su Gabri Veiga. La Roma, invece, ora insiste per Marcos Leonardo, mentre la Fiorentina si avvicina a Beltran . Vediamo qual è il borsino delle trattative di calciomercato, aggiornato all’11 agosto .

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Lukaku Diarra Amrabat Zaniolo INTER Arnautovic

Taremi Tomiyasu Balogun MILAN Calafiori Lenglet Dominguez Omobamidele NAPOLI Gabri Veiga Osimhen (rinnovo)

Diallo ROMA Sanches

Marcos Leonardo

Zapata Paredes Ndombelé LAZIO Ricci Rovella Pellegrini Wieffer De Paul ATALANTA Singo De Ketelaere Colombo FIORENTINA Beltran Nico Gonzalez Baldanzi

Juventus, Lukaku resta nel mirino: a centrocampo piace Diarra

La Juventus non ha ancora lanciato la sua vera offensiva sul mercato. In casa bianconera si procede con estrema cautela in attesa di capire se Dusan Vlahovic resterà bianconero oppure no. Lukaku resta sempre una possibilità molto concreta ma solo se il serbo dovesse andare via. A centrocampo si torna a parlare di Diarra che in questo momento sembra l’obiettivo principale mentre è difficile arrivare ad Amrabat, con la richiesta della Fiorentina che sfiora i 30 milioni.

Inter tra Taremi e Arnautovic

In casa Inter è arrivato il momento di risolvere definitivamente la questione attacco. Il voltafaccia di Lukaku ha creato grande imbarazzo ai nerazzurri che non sono riusciti ancora a trovare la soluzione giusta. Ora la scelta sembra essersi ristretta all’iraniano Taremi ed all’austriaco Arnautovic, con Balogun sempre più lontano. Per la difesa l’obiettivo resta sempre il giapponese Tomiyasu.

Roma, rebus attacco mentre Sanches si avvicina

Anche per la Roma il grattacapo principale è rappresentato dall’attacco. I giallorossi hanno seguito varie piste ma tutte arrivate ad un vicolo cieco. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Marcos Leonardo ma per il brasiliano il Santos fa muro con i giallorossi che potrebbero virare verso una soluzione più comoda: il prestito di Duvan Zapata dall’Atalanta con il colombiano che in questo momento sarebbe chiuso dall’arrivo di Scamacca. A centrocampo si avvicina sempre di più Sanches, in uscita dal PSG.

La Fiorentina firma Beltran, l’Atalanta sogna con Singo e De Ketelaere

La Fiorentina sembra aver trovato il suo attaccante in Lucas Beltran. Il numero 9 argentino del River Plate potrebbe arrivare presto in Toscana e mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano. Nella giornata di ieri anche la Roma aveva provato l’inserimento all’ultimo minuto ma la trattativa tra la Viola e il club argentino erano in uno stato molto avanzato delle contrattazioni. Anche l’Atalanta continua a muoversi: nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi lo scambio con il Torino per arrivare a Singo e si lavora agli ultimi dettagli per superare l’impasse con De Ketelaere.