Inzaghi-Inter fino al 2025: il web nerazzurro si schiera compatto

Tullio Tinti annuncia il prolungamento di contratto del tecnico e lo scambio Stankovic-Audero: la tifoseria interista è dalla parte dell'allenatore e si scaglia contro la dirigenza

07-08-2023 20:21

Un ulteriore anno di contratto, almeno per ora: il legame tra Simone Inzaghi e l’Inter si prolunga, come annunciato (naturalmente non in via ufficiale) dal suo agente Tullio Tinti, all’uscita dalla sede del club nerazzurro.

Inter-Inzaghi, accordo fatto

“L’ha già fatto lui durante la tournée in Giappone, adesso sarà formalizzato. Un anno in più”. Il nuovo contratto del tecnico finalista di Champions League è stato, così, esteso fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio. Come riporta Sportmediaset, l’Inter si tiene dunque ben stretta Simone Inzaghi, che ha chiuso la passata stagione con due trofei (Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e la finale di Champions League. Manca solo l’ufficialità, ma non ci sono più ostacoli o imprevisti per il rinnovo per un’altra stagione, fino al 2025.

Scambio Stankovic-Audero

Oltre al rinnovo di Inzaghi, Tullio Tinti ha discusso del possibile scambio tra portieri: piace molto l’idea di Emil Audero come vice Sommer. Stankovic potrebbe dunque passare alla Samp, e lo stesso Audero all’Inter. “Audero all’Inter è più di un’idea – ha ribadito il procuratore – è un portiere che ha fatto benissimo in questi anni”. Tinti però non ha voluto parlare di cifre e formule, ma l’idea è che i due club siano molto vicini all’accordo.

Inzaghi, i tifosi dell’Inter si schierano

Smargiasso aggiunge: “Ho tanto fumato per la sua fissazione per Handanovic e Gagliardini nella scorsa stagione, ma ora che glieli hanno tolti dalla disponibilità, penso che potrà far bene anche in campionato nella prossima stagione”. Mentre Nicola è molto più severo: “Soldi in cambio del silenzio sulla vergognosa campagna acquisti. Ci sta. Il denaro compra tutto”. Luca è realista: “Almeno si fa pagare. Gli chiedono l’impossibile, cioè vincere lo Scudetto con questa rosa”. Steeven allo stesso modo accusa la società: “Non mancassero due titolari Gradiremmo parecchio il tutto”. Wutin è contento con riserva: “Se l’è guadagnato, sì. Tuttavia, avrei preferito Simeone. Chissà quando sarà disponibile la prossima volta…”.

Inzaghi-Inter, c’è chi dubita

Anche IotifoInter prende le parti del tecnico: “Fossi in lui avrei aspettato, dopo ciò che è successo l’anno scorso e di come è stato lasciato solo nella difficoltà“. Christian usa l’ironia: “Se convincesse Correa ad andare meriterebbe un bonus aggiuntivo”. Microfoni Spenti capeggia il partito dei contrari al rinnovo: “Quindi non vinciamo lo scudetto per altri 2 anni”. Mentre Angelo si chiede: “ad aprile nessuno l’avrebbe confermato, di sicuro non i nostri top (big rom e brozo)”. Mercury accusa: “Il “braccetto” della mediocrità, in campo e fuori…”. grigiestanzesaltato ha più di un dubbio: “12 sconfitte con la squadra più forte, vorrei conoscere un allenatore che non sarebbe stato messo in discussione”.