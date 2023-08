Pagelle di Inter Egnatia 4-2: Lautaro è tornato Toro, Barella illumina, rimandato Thuram

L’Inter soffre e riesce a strappare soltanto nel finale la vittoria in amichevole contro gli albanesi dell’Egnatia. La squadra di Inzaghi spreca tantissimo, sbanda in difesa ma alla fine ci pensa sempre Lautaro

13-08-2023 21:54

L’Inter vince ed è la prima buona notizia per Simone Inzaghi, visto che i risultati positivi fanno sempre bene e non solo al morale. La seconda buona notizia nell’amichevole vinta contro gli albanesi dell’Egnatia è rappresentata da Lautaro Martinez, una furia per tutta la partita che dopo una battaglia con Sherri trova la doppietta della vittoria. Bene anche Barella, mentre da rivedere Thuram che non ha pienamente convinto.

Inter, cosa ha funzionato

La manovra d’attacco della squadra di Simone Inzaghi sembra efficace come nella scorsa stagione. L’Inter, quando prende possesso del campo, dà la sensazione di poter essere pericolosa ad ogni discesa. Il fulcro del gioco sono Barella e Lautaro Martinez; dai loro piedi nascono i palloni più interessanti e quando sono coinvolti le difese avversarie cominciano a sbandare. Il centrocampo è di qualità e Inzaghi ha a disposizione anche tante alternative che possono aiutare.

Inter, cosa non ha funzionato

L’errore difensivo che ha portato al gol dell’Egnatia deve essere motivo di analisi. Come contro il Salisburgo, la difesa nerazzurra ha capitolato alla prima occasione degli avversari. Per una squadra che punta a vincere in Italia e in Europa sono passi falsi da evitare per non complicarsi la vita. A saltare all’occhio sono anche le tante occasioni fallite, gran mole di gioco che non hanno portato al risultato non solo sperato ma anche prevedibile. Thuram sembra non essersi ancora inserito nello scacchiere di Inzaghi.

Pagelle Inter: Lautaro illumina, Thuram da rivedere