Addio a Samardzic, i tifosi dell’Inter temono lo stop al mercato e attaccano Zhang

L’interruzione della trattativa per il talento serbo dell’Udinese scatena le reazioni dei supporter nerazzurri: per molti di loro la dirigenza non acquisterà un altro centrocampista

16-08-2023 12:04

L’affare Samardzic è definitivamente sfumato, l’Inter ha deciso di interrompere la trattativa che avrebbe portato in nerazzurro il talento serbo dell’Udinese scatenando le reazioni del mondo nerazzurro. Tanti tifosi dell’Inter temono ora che il club non intervenga più sul mercato per rafforzare il centrocampo: pioggia di critiche per Steven Zhang.

Inter, saltato l’affare Samardzic

L’affare Samardzic è definitivamente saltato per l’Inter, che ha deciso di interrompere la trattativa con l’entourage del centrocampista serbo dell’Udinese: le nuove richieste avanzate dal padre del giocatore, che s’è affidato ad un nuovo agente per ridiscutere i termini dell’accordo col club nerazzurro, hanno spinto la dirigenza interista a stoppare l’operazione. Samardzic non arriverà, dunque, per la grande delusione dei tifosi interisti.

Inter, i tifosi temono lo stop al mercato

Tra i tifosi dell’Inter sono pochi coloro che accusano la società di non aver voluto prendere Samardzic, la maggioranza degli interisti accusa il padre del giocatore, tuttavia c’è grande malumore anche nei confronti di Steven Zhang. La Gazzetta dello Sport riferisce che, dopo il fallimento dell’operazione Samardzic, l’Inter potrebbe pensare di chiudere qui il mercato, rinunciando all’ingresso di un sesto centrocampista e trattenendo Stefano Sensi: un’ipotesi che non piace ai tifosi dell’Inter.

Inter, cresce la protesta dei tifosi contro Zhang

Sono tanti i supporter interisti che accusano Steven Zhang di non voler investire per completare la squadra da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. “Ennesimo giocatore di talento e classe sfumato sul più bello!”, si lamenta Erika su Twitter. “Bene, quindi ci teniamo quella delusione di Sensi e spendiamo 0 come al solito”, attacca Genza. “Samardzic non viene, restiamo con Sensi. Uguale: altri soldi nelle tasche di Zhang”.

“Che tristezza, che società di morti di fame!”, sbotta LX. “L’Inter non ha i soldi per pagare Samardzic, altro che rinunciare…”, scrive Giovanni dando la sua versione. E Antonio elenca tutte le delusioni vissute dai tifosi dell’Inter nelle ultime due estati: “Va bene tutto, ma dopo Dybala, Bremer, Skriniar, Lukaku, Trubjn, Scamacca, Balogun e ora Samardzic c’è ancora gente che crede a Marotta, Ausilio e Zhang?”.