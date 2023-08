Inter, il caso Samardzic infiamma il web: per i tifosi tutti colpevoli

L'affare ormai chiuso per il serbo rischia di saltare. C'è preoccupazione nel tifo nerazzurro in particolar modo per le reali condizioni finanziarie

12-08-2023 09:11

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi e Lazar Samardzic. C’era chi già si fregava le mani per un centrocampo che, in Serie A, sarebbe stato indubbiamente uno dei reparti più forti e completi di tutti. Dopodiché sarebbe stato compito di Simone Inzaghi ottimizzarlo per consentire ad ognuno dei quattro di rendere al meglio. L’utilizzo del condizionale fino a ieri mattina sarebbe stato inopportuno, dal momento che tre di questi sono già dell’Inter ed il quarto, il tedesco naturalizzato serbo, era ormai ai dettagli con visite mediche già sostenute. Poi il colpo di scena.

Le visite mediche e l’intoppo: spuntano nuovi intermediari

Lazar Samardzic è stato virtualmente un giocatore dell’Inter per oltre una settimana. Ricorderete delle visite mediche fissate già per giovedì scorso e poi slittate per cavilli burocratici, fino appunto alla giornata di ieri. Il centrocampista dell’Udinese poi questi approfondimenti medici di rito li ha sostenuti, con tanto di fotografie a certificarlo.

A quel punto mancava soltanto il comunicato ufficiale, ma lì è accaduto l’imponderabile: l’entourage del calciatore, probabilmente spinto dall’inserimento di un altro club dietro le quinte, ha modificato le carte in tavola chiedendo sostanzialmente più soldi anche per l’intermediazione. Nella vicenda sono intervenuti il padre del ragazzo ed altri agenti diversi dalla Pimenta che si era invece occupata della trattativa in qualità di rappresentante dell’interessato.

La posizione dell’Inter: le condizioni dell’affare non cambiano

La reazione dell’Inter non è stata particolarmente comprensiva. D’altra parte i nerazzurri credevano di aver sistemato ogni dettaglio e di dover semplicemente pensare all’organizzazione della presentazione del calciatore da consegnare poi all’allenatore Simone Inzaghi.

Anche la posizione di Giovanni Fabbian, coinvolto nella trattativa come pedina di scambio e quindi destinato all’Udinese, è di attesa di una vicenda che ha assunto contorni surreali. Notizia delle ultime ore è che l’entourage avrebbe provato a rimettere in piedi i discorsi con Marotta e Ausilio, trovando però di fronte un muro. Se l’Inter porterà a termine questo affare sarà solo alle sue condizioni, peraltro già stabilite e concordate da tempo.

Le reazione del tifo nerazzurro: spopola Suning out

Vero è che in questa storia le responsabilità dell’Inter sono limitate, però sta crescendo un certo malcontento da parte del tifo nerazzurro per il mercato portato avanti dalla società e soprattutto di preoccupazione per le linee guida dettate dalla proprietà. Il portiere con clausola rescissoria da appena 6 milioni acquistato in più settimane, la casella attaccante ancora vuota, il sostituto di Skriniar che non si vede ed ora pure il caso Samardzic a turbare ulteriormente l’estate di passione del Biscione.

Basta farsi un giro per avvertire il sentiment dei supporter meneghini. Lorenzo Zonca cita Brozovic: “Non siamo altro che un circo a cielo aperto“. Mentre c’è chi non crede alla ricostruzione giornalistica della vicenda: “Continuate pure a credere alla narrazione che Samardzic salta per 300k di commissioni. Salta perché non c’è un euro per la punta, aprite gli occhi, svegliatevi“. She’s back, invece, allarga il discorso: “Sabato 12 agosto e ancora facciamo i “casting” per l’attaccante da “discount”. Ci prendono in giro tutti ormai“. E intanto spopola l’hashtag Suning out.