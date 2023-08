Coppa Italia, Frosinone e Udinese non sbagliano: Thauvin da urlo, ai ciociari basta un'autorete

Nel primo turno di Coppa Italia, non sbagliano Frosinone e Udinese, che superano rispettivamente Pisa e Catanzaro e passano il turno

11-08-2023 20:26

Frosinone-Pisa e Udinese-Catanzaro nel pomeriggio. Genoa-Modena e Bologna-Cesena in serata. Questo il quadro delle gare che inaugurano il primo turno della Coppa Italia 2023-2024. I primi due match non regalano sorprese, con le due formazioni che nel weekend del 19 e 20 agosto daranno il via alla propria Serie A a conquistare l’approdo al secondo turno. Vincono di misura i ciociari, i friulani regolano 4-1 i calabresi.

Frosinone-Pisa 1-0, decide l’autorete di Canestrelli

La prima uscita ufficiale del Frosinone di Eusebio di Francesco si chiude con il successo contro il Pisa dell’esordiente Alberto Aquilani. Al Benito Stirpe, ai ciociari basta la sfortunata autorete di Simone Canestrelli per piegare le resistenze dei toscani. La rete nasce dalla splendida giocata di Giuseppe Caso, che supera Hjörtur Hermannsson e mette al centro per la doppia deviazione di Maxime Leverbe e Canestrelli che indirizza la sfera alle spalle di Nicolas, ottimo due minuti prima sulla girata mancina di Gennaro Borelli.

Sono trascorsi appena 7′ e l’undici pisano non si scompone, presentandosi a più riprese dalla parti di Stefano Turati. Buone trame di gioco e ripartenze che, però, non portano al risultato sperato. A sfiorare il raddoppio è, così, il Frosinone, che, ancora con Caso strozza il tiro dopo una serpentina funambolica da applausi. Nella ripresa, gli ospiti cercano il pari con Mattéo Tramoni. Due occasioni per l’esterno corso, che prima spara sul fondo, poi, non sfrutta l’ottima imbeccata dell’ex Monza, Marco D’Alessandro.

Nel finale, entra Giorgi Kvernadze che sbatte su Nicolas divorandosi il punto della tranquillità. Ci pensa l’altro Tramoni del Pisa, Lisandru, a certificare il passaggio del turno dei ciociari. L’attaccante sfrutta al meglio lo spazio concesso dalla retroguardia di casa, ma il suo pallonetto sull’uscita disperata di Turati non inquadra lo specchio di porta.

Udinese-Catanzaro 4-1, Thauvin superstar

È un Florian Thauvin da stropicciarsi gli occhi quello che incanta i (pochi) spettatori della Dacia Arena per la sfida che vede l’Udinese di Sottil regolare con il poker un Catanzaro andato con il tempo a spegnersi. Nella prima frazione, i friulani creano molto e tengono come da attesa il pallino del gioco. Il vantaggio arriva al 9′ con la splendida giocata in area nello stretto di Thauvin, che lascia sul posto il diretto avversario e serve a Sandi Lovric la sfera che è solo da appoggiare in rete. Passano 3′ e gli ospiti trovano il pareggio con l’ottimo movimento del belga Jari Vandeputte che inganna Marco Silvestri.

Nella ripresa, sale in cattedra Beto, che raddoppia sfruttando di forza e cattiveria un errore difensivo per beffare Andrea Fulignati dal limite e, poi, si prende il rigore che vale il tris. Sul dischetto ci va Thauvin, che mette la ciliegina sulla propria gara insaccando il momentaneo 3-1. Nel finale, c’è spazio anche per Lorenzo Lucca, che entra in campo al posto di Beto e fissa il poker con un delizioso tocco sotto che vale la prima rete in nerazzurro.