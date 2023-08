Roma, il figlio di Francesco Totti lascia il giallorosso: Cristian giocherà a Frosinone

Per la prima volta dal 1989 la Roma non avrà in rosa un “Totti”: il figlio del “Pupone” infatti nella prossima stagione giocherà con la maglia del Frosinone: si chiude un’era per i giallorossi

09-08-2023 16:57