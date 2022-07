Inter, arrivano conferme per Vidal al Boca Juniors

02-07-2022 20:15

Arturo Vidal e il Boca Juniors sono promessi sposi. A confermare le voci è stato il cugino del calciatore dell’Inter Gonzalo Vásquez, in un’intervista a Radio La Red: “Il Boca si è mosso rapidamente e penso che ci sia una probabilità del 70-80% che si faccia, si dovrebbe risolvere la prossima settimana”.

“Il Flamengo gli ha fatto complimenti, strizzatine d’occhio, non so quanto seriamente – ha continuato Vásquez -. Vuole sentire di nuovo la passione, il progetto deve sedurlo. Non gli interessano i soldi, altrimenti andrebbe in Qatar o negli Stati Uniti. Immagino che voglia provare l’emozione di fare un contrasto e far crollare la Bombonera”.

