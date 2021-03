Inter-Atalanta 1-0: Skriniar risponde a Juventus e Milan

Una vittoria sudata, ottenuta nella serata in cui Lukaku e Lautaro, trascinatori della squadra, fanno fatica come raramente era loro accaduto quest’anno. Eppure all’Inter basta una zampata di Milan Skriniar, sempre più protagonista della stagione nerazzurra, per aver ragione dell’Atalanta, anch’essa parsa meno brillante del solito.

Ne viene fuori una gara non entusiasmante, contrariamente alle attese. L’Atalanta, con Ilicic e Muriel inizialmente in panchina, è priva di fantasia nella trequarti, e Zapata un po’ troppo isolato in avanti. L’Inter, dal canto proprio, prova ad innescare Lukaku e Lautaro, spesso e volentieri arginati dal brillante trio difensivo bergamasco.

Non a caso il primo intervento di uno dei due portieri, di Sportiello nello specifico, arriva al 13’ su un retropassaggio un po’ troppo azzardato di Romero, che il portiere bergamasco disinnesca con un colpo di testa. Un autentico miracolo, invece, è quello compiuto poco da Djimsiti, che riesce nell’impresa di fermare Lukaku, ormai lanciato tutto solo verso la porta atalantina.

Prima dell’intervallo è l’Atalanta a sfiorare due volte il raddoppio: Handanovic dice di no a Zapata, poi Brozovic interviene sulla linea per salvare su un colpo di testa di Djimsiti.

La ripresa si apre con Ilicic al posto di Malinovskyi, ma la musica non cambia e i nerazzurri fanno fatica a mettere in campo il loro classico stile di gioco. E come spesso accade in gare del genere, la svolta arriva su calcio da fermo: dopo un corner da destra, si accende una mischia in area orobica, che Skriniar risolve con un rasoterra potente e angolatissimo.

La squadra di Gasperini è così chiamata a spingere per provare a rimettere in piedi il risultato, concedendo inevitabilmente spazio alle ripartenze nerazzurre, ma Lukaku non è in serata di grazia, e spreca un uno contro uno con Sportiello facendosi rimontare da Romero, mentre Lautaro Martinez è proprio in serata no e spreca due potenziali contropiedi in maniera clamorosa.

L’Atalanta resta dunque in partita fino alla fine, ma nè Zapata nè Pasalic inquadrano la porta con due belle conclusioni che fanno tremare Handanovic ma non la rete nerazzurra.

L’Inter torna così a +6 sul Milan, mentre l’Atalanta si ritrova attualmente al quinto posto.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

INTER-ATALANTA 1-0

MARCATORI: 54’ Skriniar (I)

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 7, De Vrij 6, Bastoni 7; Hakimi 5.5 (85’ D’Ambrosio s.v.), Barella 6, Brozovic 6.5 (77’ Gagliardini s.v.), Vidal 5.5 (53’ Eriksen 6.5), Perisic 6 (85’ Darmian s.v.); Lukaku 5, Lautaro Martinez 5 (77’ Sanchez 6)

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 6, Romero 6.5, Djimsiti 7 (81’ Palomino s.v.); Maehle 6, De Roon 5.5, Freuler 6.5 (81’ Pasalic 6), Gosens 6; Malinovskyi 6 (46’ Ilicic 5.5), Pessina 5.5 (73’ Miranchuk 5.5); Zapata 6.5 (70’ Muriel 6)

ARBITRO: Mariani

AMMONITI: Romero (A)

ESPULSI: Nessuno



OMNISPORT | 08-03-2021 22:47