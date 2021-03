Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: Perisic titolare

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-ATALANTA:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.

Si chiude a San Siro il 26esimo turno di Serie A. La capolista Inter deve rispondere ai successi di Juventus, Milan, Roma e Napoli. Di fronte c’è però l’Atalanta di Gasperini, decisa a confermarsi in Champions League e dunque pronta ad espugnare il Meazza nel big match.

L’Inter ripropone Lautaro Martinez al fianco di Lukaku, con Perisic ed Hakimi che agiranno sulle fasce di centrocampo. In mezzo c’è Barella con Brozovic e Vidal, mentre in difesa giocheranno Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Panchina per Sanchez ed Eriksen.

Gasperini risponde con Zapata insieme a Malinovskyi nel suo 3-4-1-2, in cui Pessina sarà il trequartista. Hateboer ancora out, dal 1′ Maehle sulla fascia, in un reparto completato da Freuler, De Roon e Gosens. In porta c’è Sportiello, retroguardia composta da Toloi, Romero e Djimsiti. Fuori Muriel, Ilicic e Pasalic.

