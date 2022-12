Inter, attesa per i risultati degli esami di Brozovic

14-12-2022 15:22

Marcelo Brozovic tiene in ansia l’Inter. Il centrocampista croato è uscito al minuto 50 della sfida contro l’Argentina per un problema muscolare. Nella giornata di oggi si sottoporrà agli esami in Qatar per capire la gravità o meno. Nella giornata di ieri, il C.T Dalic, al termine del match, aveva spiegato di aver tolto il nerazzurro per precauzione: “Non volevo forzarlo, ma conservarlo per la prossima partita”.