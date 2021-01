Inter, Bastoni: "Abbiamo fatto fatica a fare gol"

Brutta socntitta per 2 a 1 contro la Samp per l’Inter che ferma così la corsa al primo posto in Campionato e in classifica.

Alessandro Bastoni ai microfini di Inter Tv ha tentato di spiegare cosa sia successo oggi alla squadra: “Siamo stati sfortunati negli episodi, non abbiamo sfruttato il rigore e poi è successo l’opposto con la Samp che è andata avanti. Abbiamo reagito bene, ma abbiamo fatto fatica a fare gol. Campo pesante? Neanche più di tanto, le occasioni le abbiamo avute e non è un alibi. La colpa va su noi stessi perché non siamo stati in grado di segnare”.

OMNISPORT | 06-01-2021 19:08