Inter-Bastoni, il rinnovo slitta

L’assist nella partita contro la Juventus per Nicolò Barella, degno del miglior centrocampista, ha consacrato Alessandro Bastoni come pilastro della nuova Inter e, con ogni probabilità, anche della Nazionale del futuro.

Imposto da Antonio Conte come titolare già nella seconda parte della passata stagione al posto di Diego Godin, l’ex Atalanta e Parma è ormai insostituibile tra i nerazzurri.

Il contratto in scadenza nel 2023 tiene in apprensione i tifosi dell’Inter. Le parole del manager di Bastoni, Tullio Tinti, riportate da ‘Tuttosport’, escludono però brutte sorprese: “In questo momento siamo fermi, c’è una situazione economica generale che non è florida. Non è il momento di trattare per i rinnovi, quindi aspetteremo. Ma il problema non sussiste: il calciatore è bravo, può anche aspettare”.



OMNISPORT | 19-01-2021 15:04