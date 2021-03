Inter, buone notizie dopo l'ultimo giro di tamponi

Buone notizie in casa Inter: l’ultimo giro di tamponi, effettuato martedì dalla squadra nerazzurra, non ha registrato nuovi casi di positività. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.

I casi di contagio, attualmente ancora in isolamento, restano quindi 6: D’Ambrosio, De Vrij, Handanovic, Vecino e due membri dello staff. Resta in ogni caso l’ordine di isolamento fiduciario, esclusi i Nazionali, partiti per raggiungere i ritiri delle rispettive rappresentative.

OMNISPORT | 24-03-2021 12:45