Inter: Casadei è un nuovo giocatore del Chelsea

19-08-2022 14:41

Dopo giorni di trattative, Cesare Casadei ha finalmente messo la firma sul contratto che per sei stagioni lo legherà al Chelsea.

Il classe 2003 nativo di Ravenna, inizia così la sua avventura tra i grandi, dopo essere arrivato all’Inter nel 2018 dal Cesena ed essere stato protagonista della vittoria dello scudetto della Primavera allenata da Cristian Chivu.

Da questa vendita l’Inter incasserà 15 milioni più 5 di bonus. “Abbiamo seguito Cesare per tanto tempo e siamo felici sia finalmente del Chelsea. Inizialmente sarà a disposizione della nostra squadra Under 21. È uno di quei talenti emergenti che non vediamo l’ora di seguire nel loro sviluppo e che contiamo al più presto di inserire in prima squadra”. Queste le parole del responsabile del settore giovanile dei Blues.

Questo invece il comunicato del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Cesare Casadei al Chelsea Football Club. Il centrocampista classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo al club inglese”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE