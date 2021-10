Inter, caso Sanchez di difficile soluzione ma spunta un'ipotesi

Il futuro di Alexis Sanchez in nerazzurro è sempre più appeso ad un filo. L’attaccante cileno ex Udinese, Barcellona, Arsenal e United pesa sui conti della società per una cifra di sette milioni di euro netti all’anno senza però fornire delle prestazioni convincenti, e soprattutto dovendo costantemente combattere contro una marea di infortuni che ne limitano sensibilmente il rendimento.

Certo che l’Inter sarebbe desiderosa di trovare una squadra a cui venderlo, ma l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport propone un’altra soluzione, che è quella della risoluzione anticipata del contratto. In nerazzurro dal 2019, Sanchez non produrrebbe neanche una minusvalenza essendo arrivato a parametro zero, e il liberarsi del suo pesante ingaggio darebbe una boccata d’aria fresca ai terribili conti societari. Se ne riparlerà a gennaio, ma la strada sembra ormai tracciata.

OMNISPORT | 05-10-2021 13:18