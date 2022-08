Inter: c'è Todibo se parte Skriniar

11-08-2022 11:25

Non è forse ancora tramontata l’ipotesi di veder partire Milan Skriniar in direzione di Parigi per vestire la maglia del PSG. Le acque si sono sensibilmente raffreddate rispetto ad un mese fa, la sensazione è che i parigini potrebbero tornare presto alla carica per il difensore centrale dei nerazzurri.

Da una parte la cessione dello slovacco ripianerebbe ulteriormente le uscite del club meneghino, dall’altra andrebbe ad impoverire un reparto importante. Nonostante questo, se il PSG dovesse tentare l’Inter con un offerta da 60 milioni di euro, il club nerazzurro avrebbe già individuato il profilo giusto per sostituire Skriniar.

Oltre al tanto chiacchierato Akanji, nel mirino ci sarebbe infatti anche Jean-Clair Todibo, difensore classe ’99 del Nizza.

