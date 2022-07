Inter, Correa verso il Napoli?

02-07-2022 13:03

C’è da sbloccare il mercato in uscita dell’Inter dopo i diversi acquisti e colpi di queste settimane. In particolar modo, anche per dare una scossa all’affare Paulo Dybala al momento in una fase di stallo.

Stando alle ultime news tra chi potrebbe partire c’è anche il Tucu Correa. L’argentino piacerebbe molto al Napoli. Il problema però riguarda l’aspetto economico. Non una trattaiva semplice ma c’è del margine su cui lavorare.

Correa, tanto voluto dal tecnico Simone Inzaghi, purtroppo nell’ultima stagione non è stato in grado di lasciare il segno e insieme a Dzeko è tra i nomi che potrebbero lasciare il club.

