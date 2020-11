Inter da batticuore, Padelli ci scherza su

Retrocesso al ruolo di terzo portiere dopo l’arrivo di Ionut Radu, Daniele Padelli è ancora parte integrante del gruppo dell’Inter.

La conferma arriva dal post che l’ex portiere del Torino ha pubblicato su Instagram al termine della partita contro i granata, che l’Inter ha vinto in rimonta per 4-2 dopo essere stata sotto di due reti a mezzora dalla fine.

Una prova a due volti che ha fatto arrabbiare Antonio Conte, ma che ha confermato il carattere della squadra.

Padelli, da vero uomo spogliatoio, c’ha scherzato su: “Tifare Inter non è stressante. Lo afferma Daniele, 35 anni…” ha scritto il portiere, corredando il tutto da una foto di sé stesso ritoccata fino a sembrare parecchio invecchiato…

I tifosi del Toro, dove Padelli ha militato per quattro stagioni arrivando anche a meritarsi la convocazione in Nazionale, non avranno gradito…

OMNISPORT | 23-11-2020 11:33