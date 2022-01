Inter, D'Ambrosio: "Lukaku per noi è passato"

02-01-2022 12:19

A La Gazzetta dello Sport, Danilo D’Ambrosio ha svelato un retroscena di mercato: “Attaccamento alla maglia: o ce l’hai di tuo o ti viene giocando. E poi posso dire di essere sempre stato un professionista serio. Il mio contratto scadeva e, causa Covid, c’era incertezza attorno. Era indelicato pure parlare di rinnovo. In quel momento due club mi hanno fatto offerte importanti, ma io ho aspettato fino all’ultimo che l’Inter si rialzasse e ho scelto di abbassarmi l’ingaggio perché questi colori sono la mia priorità. Il mio sogno è chiudere la carriera qua”.

Su Lukaku D’Ambrosio si è espresso chiaramente: “Ognuno è libero di dichiarare ciò che vuole e ogni parola ha sempre una conseguenza. Per noi ieri è passato e domani è futuro: conta solo il presente. Conta l’oggi, l’Inter di oggi. Se lo vogliamo riprendere? È una domanda per Marotta o Ausilio. Non è un argomento di conversazione tra noi giocatori”.

OMNISPORT