Inter, D'Ambrosio: si teme lesione dei legamenti del ginocchio

Tre giorni fa saliva l’ansia per le condizioni di Lukaku, uscito a pochi minuti dal termine di Inter-Crotone, oggi, la storia si ripete con Danilo D’Ambrosio, anch’egli ko dopo un infortunio patito a Genova ieri pomeriggio.

Oggi sono in programma gli esami strumentali al ginocchio sinistro dell’esterno neroazzurro uscito dolorante dal terreno di gioco di Marassi. Le smorfie di dolore e le condizioni di Danilo D’Ambrosio preoccupano parecchio lo staff medico dell’Inter.

La torsione innaturale del ginocchio sinistro nel finale della partita contro la Sampdoria ha costretto il difensore a lasciare il campo molto provato, alimentando parecchi dubbi sull’entità del danno rimediato.

D’Ambrosio, era subentrato a Skriniar a 10′ dal termine e in pieno recupero è scivolato in malo modo sul prato reso fangoso dalla pioggia: nel contrasto contro un avversario il ginocchio ha compiuto un movimento sospetto che ha subito fatto temere il peggio.

Il timore dell’entourage medico neroazzurro, come spiega la ‘Gazzetta dello Sport’, è che oltre alla distorsione possa esserci qualcosa di più grave, come per esempio una lesione dei legamenti.

Se così fosse, Conte perderebbe un altro tassello importante in difesa: oggi dopo il controllo medico, si saprà con certezza l’entità dell’infortunio.

OMNISPORT | 07-01-2021 09:13