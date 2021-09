Inter, De Vrij: "Non contenti del risultato"

Dopo il pareggio per 0-0 esterno contro lo Shakhtar Donetsk nella seconoda giornata dei gironi di Champions League, il difensore nerazzurro Stefan De Vrij è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport. L’Inter è rimasta senza vittoria nelle prime due partite della fase a gironi di Champions League per la terza volta consecutiva. Queste le sue parole:

“Siamo venuti qua per vincere. Per il risultato non possiamo essere contenti. Penso che alla fine il pareggio sia giusto vista la partita. Abbiamo avuto occasioni noi, hanno avuto occasioni loro e alla fine è un pareggio che è giusto. Diventano importantissime le prossime partite. Analizziamo questa partita e guadiamo avanti in campionato”.

OMNISPORT | 28-09-2021 22:03