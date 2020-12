Inter, Di Canio: "Ecco di è Xhaka"

Le parole di Beppe Marotta nel pre-partita di Hellas Verona-Inter non lasciano spazio ad interperetazioni. Se ci saranno le condizioni, Christian Eriksen verrà venduto. Nonostante non ci siano trattative ufficiali in corso, in Inghilterra si parla dell’interessamento dell’Arsenal, che proporrebbe uno scambio con Granit Xhaka, un giocatore che qui da noi non è conosciuto da molti. Per spiegarci che tipo di giocatore è è sceso in campo Paolo Di Canio, ex giocatore di Premier Leagie e Serie A e ora opinionista a Sky, con il ruolo di esperto di calcio inglese.

Queste le sue parole: “Si tratta di un giocatore più adatto all’Inter e al gioco di Conte rispetto a Eriksen: è mancino, qualità che manca nel centrocampo nerazzurro, assicura fisicità, è duro, tosto, irruento, a volte troppo. Se vuoi partire con un’ammonizione a zero dal sottopassaggio è il giocatore ideale – scherza Di Canio – ma può essere disciplinato. Gioca da tanti anni nell’Arsenal ed è comunque un giocatore di livello internazionale. Eriksen è superiore tecnicamente, anche se in Italia non lo sta dimostrando, però Xhaka può dare all’Inter qualcosa che manca in mezzo al campo”.

Parlando in generale, Xhaka ha 28 anni e da 4 gioca all’Arsenal. E’ il capitano della nazionale svizzera, e in passatoo vanta esperienze con Basilea e Borussia Mönchengladbach.

OMNISPORT | 23-12-2020 22:27