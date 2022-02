Inter, Dimarco: "Lo scudetto lo vinceremo"

22-02-2022 16:41

Al Web Media Day dell’Inter era presente il laterale nerazzurro Federico Dimarco, fresco di rinnovo fino al 2026, che ha parlato principalmente delle chance dei campiondi d’Italia di bissare il successo.

“Dobbiamo pensare partita dopo partita, sarà una battaglia. Dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo tracciato, tralasciando la partita di domenica, e tornare a vincere. Quando eravamo a -7 tutti ci davano per morti, poi quando siamo tornati in testa, per tutti era scontato che vincessimo lo scudetto. L’importante è non perdere le nostre certezze. “Se vinceremo lo scudetto? Sì”.

OMNISPORT