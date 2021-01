Inter, dopo il trionfo i tifosi chiedono una cessione

Dopo il successo sulla Juventus, i tifosi dell’Inter si sono scatenati in commenti sulla gara e sulle chance scudetto, ma non hanno mai smesso di parlare di calciomercato, discutendo dei rinforzi necessari per riuscire ad arrivare al traguardo della vittoria del campionato.

Eriksen torna al Tottenham?

In casa nerazzurra, però, nuovi arrivi saranno possibili solo in caso di cessioni eccellenti: su tutte, quella di Christian Eriksen, centrocampista ormai ai margini del progetto di Antonio Conte che percepisce però uno stipendio da top player. Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulla situazione del danese, spiegando che un suo ritorno al Tottenham non è da escludere, anche se a determinate condizioni.

“Se Dele Alli dovesse andare al PSG, il Tottenham vorrebbe Christian Eriksen come suo sostituto – ha scritto Schira – . Gli Spurs sono interessati al ritorno di Eriksen soltanto in prestito. L’Inter ha aperto alla cessione di Eriksen, ma l’ingaggio del centrocampista danese è troppo alto per il Tottenham”.

Gli interisti sperano nella cessione

In sostanza, dunque, Eriksen dovrebbe abbassarsi lo stipendio per poter fare ritorno a Londra. Gli interisti sperano che l’affare possa concludersi, ma sanno anche che sarà complicato.

“L’acquisto di Eriksen è stato assolutamente senza senso”, il commento di Spenny. “Eriksen non andrà agli Spurs – aggiunge Kac – perché Mourinho ha già troppi giocatori”. Per SirBob: “Eriksen in questa situazione è un fallimento per lui, per noi e per la società. La situazione va sbloccata”.

“Con il partitone di ieri potremo dire addio a Christian Eriksen”, scrive Sudamai, mentre Football AD è drastico sulle condizioni della cessione del danese: “Ma se gli Spurs lo rivogliono, pagassero”.

