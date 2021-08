Inter, Dumfries: "Maicon punto di riferimento"

Denzel Dumfries in un’intervista a Dazn ha parlato dell’esordio in Serie A con la maglia dell’Inter: “E’ stato fantastico per me. Allo stadio c’era anche la mia famiglia, erano contenti e orgogliosi del momento. Per me è stato davvero speciale, entrare in campo per la prima volta da giocatore dell’Inter”.

“Un mio punto di riferimento è stato Maicon – ha rivelato Dumfries, è stato davvero un grande giocatore. Zanetti mi ha scritto un messaggio quando sono arrivato, è stato davvero un benvenuto caloroso: gli chiederò come arrivare a giocare così tante partite qui all’Inter come ha fatto lui”.

OMNISPORT | 25-08-2021 07:38