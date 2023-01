Inter, Dzeko disposto a rinnovare ma ad una condizione

12-01-2023 09:42

Con Lukaku non al top, Dzeko si è preso l’Inter. A suon di gol, l’attaccante bosniaco è diventato un elemento fondamentale per la formazione allenata da Inzaghi. In scadenza di contratto a giugno, pare deciso a restare nerazzurro anche per la prossima stagione.

Tuttavia, per arrivare alla classica fumata bianca, servirebbe uno sforzo extra da parte della società nerazzurra. Secondo diverse indiscrezioni, il bosniaco classe 1986 avrebbe chiesto un piccolo aumento dell’attuale ingaggio (pari a tre milioni di euro). Con un milione in più di parte fissa, Dzeko sarebbe pronto a mettere nero su bianco. Le alternative non mancherebbero. Sulle sue tracce ci sarebbero il Galatasaray e diversi club della MLS ma il suo desiderio sarebbe di continuare a giocare con i nerazzurri.