Inter, Dzeko non ce la fa: "Non gioco con la Finlandia"

13-11-2021 13:31

Sul profilo di Instagram, Edin Dzeko ha annunciato che non giocherà con la sua Bosnia il prossimo match: “Nonostante il grande desiderio e gli sforzi dell’equipe medica, abbiamo comunque fallito nei nostri sforzi congiunti per essere pronti per la partita contro la Finlandia”.

L’attaccante dell’Inter, che ha alzato bandiera bianca contro il Milan, ha mandato un messaggio ai tifosi: “Li invito a supportare i ragazzi insieme, come mai prima d’ora, perché hanno davvero bisogno di supporto e sono sicuro che questo darà loro più forza per il miglior risultato in campo! Buona fortuna ragazzi, andiamo a vincere. Possiamo farlo insieme!”.

OMNISPORT