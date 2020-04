Inter e Torino studiano la maxi-operazione

Da una parte la volontà di rinforzarsi con uno dei migliori difensori dello scorso campionato, dall'altra quella di ringiovanire l'organico inserendo elementi giovani, ma già affermati.

Inter e Torino stanno lavorando a una maxi-operazione in vista del prossimo mercato estivo. Al centro della trattativa tre giocatori, Armando Izzo, Ionut Radu e Andrea Pinamonti.

Il difensore napoletano piace da tempo ad Antonio Conte che lo vorrebbe per allungare la rosa in vista della probabile partenza di Diego Godin. I granata potrebbero avere in cambio due prodotti del vivaio nerazzurro che hanno però già fatto esperienza in Serie A.

Si tratta del portiere Ionut Radu, passato a gennaio in prestito dal Genoa al Parma, e dell'attaccante Andrea Pinamonti, per il quale lo stesso Genoa non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto da 20 milioni al termine della stagione. Radu in granata potrebbe rappresentare l'erede di Salvatore Sirigu qualora l'estremo difensore sardo cambiasse maglia, mentre Pinamonti prenderebbe il posto di Simone Zaza.

SPORTAL.IT | 18-04-2020 00:17