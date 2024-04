Monza-Atalanta, moviola: il dubbio sul rigore e il rosso immediato

La prova dell’arbitro Giua all’U-Power Stadium nel posticipo domenicale analizzata ai raggi X, il fischietto di Olbia ha ammonito 5 giocatori in tutto

Non si prende la scena, non dà nell’occhio ma si stava confermando sempre più affidabile l’arbitro Giua, scelto da Rocchi per Monza-Atalanta. Reduce da due ottime prove in Genoa-Torino ed Empoli-Monza, il fischietto sardo era però scivolato in Lecce-Fiorentina ed è stato accantonato per qualche gara. Pignolo anche troppo sul regolamento, poco propenso al dialogo e dal cartellino facile ma anche con grande personalità, vediamo come se l’è cavata ieri il direttore di gara di Olbia.

I precedenti di Giua con Monza e Atalanta

Sette erano i precedenti del fischietto sardo con il Monza, con un bilancio complessivo di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, solo tre invece gli incroci con l’Atalanta (in totale 2 vittorie e un pareggio).

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Del Giudice e Bercigli con IV Ufficiale Zufferli, al VAR Mariani e all’AVAR Serra, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Birindelli, Izzo, Bondo (M); Djimsiti, Hien (A) ed ha espulso Raimondi, il collaboratore di Gasperini.

Monza-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 15′ Bondo ostacola De Ketelaere che in area cade platealmente, l’Atalanta protesta, Giua lascia correre e concede il vantaggio perché la palla arriva a Lookman. Gasperini protesta, subito dopo scatta il cartellino rosso per proteste a Raimondi, collaboratore tecnico dell’allenatore bergamasco. Giuste tutte le ammonizioni, discreto nel complesso Giua in Monza-Atalanta.