Bologna-Monza, moviola: La Penna ama troppo il giallo, le proteste del Monza

La prova dell’arbitro al Dall’Ara analizzata ai raggi X, il fischietto romano - molto impiegato da Rocchi - ha anche espulso il segretario rossoblù

E’ ormai da tempo una garanzia La Penna, tra gli arbitri più utlizzati in A in questa stagione da Rocchi e scelto per Bologna-Monza. L’ultima uscita non era però stata delle più felici, in Juventus-Fiorentina dove ha avuto qualche sbavatura. Vediamo come se l’è cavata ieri al Dall’Ara.

Clicca qui per vedere gli highlights di Bologna-Monza

I precedenti di La Penna con Bologna e Monza

Col fischietto romano erano due i precedenti brianzoli, datati 2011-12 e 2013-14; una sconfitta ed un pari, sempre con l’Avellino, tra Coppa Italia e Lega Pro. Erano invece14 i precedenti tra La Penna e il Bologna con 3 vittorie rossoblù, 3 pareggi e 8 sconfitte

L’arbitro ha ammonito otto giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Cipriani con Ghersini IV uomo, Marini al Var e Guida all’Avar, l’arbitro ha ammonito otto giocatori: Orsolini (B), Akpa Akpro (M), Ferguson (B), Izzo (M), Beukema (B), Bondo (M), Birindelli (M), Ndoye (B)

Bologna-Monza, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 19′ giallo per Akpa Akpro per via di una trattenuta su Ferguson. Era diffidato, per lui scatterà la squalifica. Al 36′ espulso il segretario generale del Bologna Luca Befani, per proteste. Tutto parte dal nervosismo per un cartellino giallo mostrato al capitano degli emiliani Ferguson. Al 58′ Ferguson si allunga il pallone e frana su Birindelli che nel frattempo lo aveva allontanato: i giocatori del Monza chiedono il rosso, il contatto c’è ma è fortuito. Troppe forse le 8 ammonizioni ma nel complesso non commette gravi errori La Penna in Bologna-Monza.