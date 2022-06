Inter, Esposito dovrebbe rientrare: verrà girato ancora in prestito

05-06-2022 22:30

Secondo La Gazzetta dello Sport, all’Inter non starebbe facendo impazzire l’ipotesi di lasciare Sebastiano Esposito in prestito al Basilea per un’altra stagione, e preferirebbe invece riportarlo in Serie A, anche se non aggregandolo alla prima squadra.

I nerazzurri infatti non lo ritengono ancora pronto per la prima squadra, e vorrebbero mandarlo ancora una volta in prestito. Esposito ha già espresso il suo parere contrario riguardo all’enorme numero di prestiti ai quali viene sottoposto un giovane giocatore italiano, ma questo sarà sicuramente il suo destino. Piace moltissimo in Spagna, ma sembra che tra i club italiani sia l’Empoli quella maggiormente interessata.