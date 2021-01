Inter Femminile-Juventus Women 0-3: il primo Derby d'Italia di giornata è bianconero

Continuano a volare, staccandosi da tutti, Juventus e Milan. Nel campionato femminile di Serie A, infatti, la squadra bianconera allenata da Rita Guarino ha risposto al successo rossonero maturato nella giornata di sabato contro il Verona, superando l’Inter nel primo Derby d’Italia di giornata.

Se le squadra maschili daranno vita al big match tanto atteso in serata, in quel di San Siro, nel pomeriggio la Juventus ottiene altri tre punti essenziali per rimanere in vetta. Distanza abissale con l’Inter, ferma a 14 punti in classifica, a ben 19 lunghezze dalla capolista.

Match con la Juventus protagonista sin dai primi minuti, ma che ha visto Madama avere comunque la meglio con più difficoltà del previsto: decisivo per sbloccare la gara il rigore assegnato al minuto 53 per il fallo di Souza su Bonansea, che la bomber bianconera Girelli ha trasformato in rete dagli undici metri.

Centro numero dodici per la Girelli in campionato, decisa a confermarsi sul tetto delle capocannoniere di Serie A per il secondo anno consecutivo. Inter praticamente mai pericolosa dalle parti di Giuliani, mentre le ospiti hanno sfiorato più volte il vantaggio nella prima frazione, con troppa poca precisione però al momento della conclusione.

Una volta ottenuto il vantaggio, la Juventus non ha poi avuto difficoltà a fare sua la partita in maniera definitiva, trovando anche il raddoppio un quarto d’ora dopo: botta di Galli dalla distanza che si infrange sul palo prima di entrare in rete per il 2-0.

Nel finale anche il tris per la Juventus Women: Junge-Pedersen riceve da Staskova, entrata nella ripresa, finta e conclusione che Marchitelli tocca ma entra comunque in rete per il 3-0 finale e il successo delle ospiti bianconere, ancora in vetta.

IL TABELLINO

INTER FEMMINILE-JUVENTUS WOMEN 0-3

MARCATORI: 54′ rig. Girelli, 68′ Galli, 88′ Junge-Pedersen

INTER (4-3-3): Marchitelli; Merlo, Auvinen, Kathellen, Bartonova (78′ Brustia); Alborghetti, Simonetti (84′ Rincon), Pandini; Marinelli, Tarenzi, Mauro (46′ Moller).

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen (89′ Lundorf), Gama, Sembrant, Boattin; Galli, Pedersen, Caruso (46′ Cernoia); Bonansea, Girelli (73′ Staskova), Hurtig (80′ Zamanian).

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Auvinen

Espulsi: –

OMNISPORT | 17-01-2021 14:41