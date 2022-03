Inter, Gosens: "I tedeschi qui hanno scritto la storia"

03-03-2022 20:50

Il nuovo esterno sinistro dell’Inter Robin Gosens ha parlato ai canali ufficiali della società nerazzurra, tornando sul suo recente arrivo ad Appiano Gentile:

“All’Inter ho trovato un bell’ambiente, con giocatori importanti ma anche molto disponibili e affiatati. C’è un gruppo forte e unito che lavora su tanti obiettivi”.

Il discorso poi si sposta sulla lunga lista di giocatori tedeschi passati dall’Inter:

“Hanno scritto la storia qui, mi viene in mente Andy Brehme perché ha giocato in un ruolo simile al mio, un esempio. Non ho fatto una gavetta tradizionale ma ho avuto grandissima determinazione e questo aumenta ancora di più l’orgoglio di aver firmato per un grande club come l’Inter. Mentalità e disciplina sono state fondamentali nella mia carriera. Sono arrivato fino a qui perché ho sempre avuto la giusta motivazione, la spinta di dare sempre qualcosa in più”.

Infine una parola sul debutto, avvenuto nel corso della gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan:

“La prima presenza con la maglia nerazzurra era una partita che aspettavo da tanto: sono tornato in campo dopo un infortunio di quasi cinque mesi e allo stesso tempo ho giocato per la prima volta con questi colori. È stata una sfida non semplice ma rimarrà un momento speciale, pieno di emozione”.

