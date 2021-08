Inter, grave infortunio per Brazão: rottura del crociato

A tre giorni dall’inizio del nuovo campionato, una brutta notizia turba l’ambiente dell’Inter: Gabriel Brazão, il quarto portiere presente nella rosa di Simone Inzaghi dietro ad Handanovic, a Radu e a Cordaz, ha riportato la rottura del legamento crociato.

“Gabriel Brazão si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro verificatosi nell’allenamento di lunedì.

Gli accertamenti hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Il giocatore verrà sottoposto nei prossimi giorni ad intervento chirurgico”.

Brazão era stato confermato nella rosa di Inzaghi dopo i vari prestiti delle scorse stagioni: al Parma, poi all’Albacete e all’Oviedo. Ma la sua stagione rischia di essere già compromessa ancor prima del suo inizio.

Una volta effettuata l’operazione chirurgica, che come annunciato dall’Inter è in programma nei prossimi giorni, si potranno stabilire con precisione i tempi di recupero di Brazão. Il quale, in ogni caso, sarà costretto a rimanere ai box per svariati mesi.

