Inter, il clamoroso scambio di mercato scatena il putiferio sui social

16-12-2021 08:09

E’ già tempo di mercato. La serie A è ancora in piena attività e alla finestra di mercato mancano ancora due settimane ma si respira più che aria di Natale, quella di calciomercato. C’è chi corre ai ripari e chi invece non vuole farsi trovare impreparato per il resto della stagione. L’Inter rientra nella seconda categoria dopo una partenza di altissimo livello vuole aggiungere alla rosa giocatori in grado di allungare le rotazioni a disposizione di Simone Inzaghi.

Sanchez-De Jong: si lavora allo scambio

L’ultima notizia che tiene i tifosi dell’Inter sull’attenti arriva dalla Spagna. Secondo il giornale Sport, infatti, il Barcellona e il club nerazzurro starebbero pensando a un clamoroso scambio di mercato che coinvolgerebbe il cileno Alexis Sanchez (che tornerebbe a vestire la maglia blaugrana) e Luuk De Jong che farebbe invece il percorso inverso.

Nonostante un’ottima prestazione contro il Cagliari, Sanchez sembra un po’ ai margini delle rotazioni di Simone Inzaghi, e Marotta e Ausilio vorrebbero mettere a disposizione del tecnico un giocatore capace di prendere il posto di Dzeko, e integrarsi meglio nello schema dell’ex allenatore della Lazio.

Scambio Sanchez-De Jong: la reazione dei tifosi

La notizia di un possibile scambio di mercato scatena subito le reazione dei tifosi dell’Inter: “Partendo dal presupposto che mi fido di Marotta e Ausilio nel caso fosse vero che Luuk de Jong sia a un passo dal prestito all’Inter allora hanno in mano anche altri colpi”. Mentre Ale scrive: “Più che altro mi aspetto anche un altro attaccante, tipo una seconda punta affidabile, non ha senso mandare via Sanchez per restare con il solo Correa”.

Decisamente meno ottimista Nunzio: “Scambiando Sanchez con de Jong riusciremmo nell’impresa di indebolirci. Ci cedo poco”. Anche Antonio non approva la scelta De Jong: “E’ quel tipo di attaccante che trovi in serie B alle stesse condizioni economiche senza dover cedere Sanchez. Uno scarpaio di due metri che nonostante sia più giovane di Dzeko è anche più lento e impacciato”.

