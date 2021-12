Mercato invernale Inter: tutti i nomi per centrocampo e attacco

15-12-2021 18:59

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ha portato nelle casse dell’Inter una cifra consistente, che alcuni siti quantificano in circa 63 milioni di euro, e in caso di passaggio del turno contro il Liverpool i campioni d’Italia potrebbero veder aumentare ulteriormente questa cifra di 13-14 milioni. Ma per ora ovviamente, per quanto riguarda il mercato di gennaio, si ragiona su quanto è stato guadagnato fino a questo momento, senza ulteriori voli pindarici. Secondo la Gazzetta dello Sport il budget sarebbe tra i 10 e 15 milioni, necessari per accaparrarsi un centrocampista e un attaccante.

Mercato invernale Inter: tre nomi per l’attacco

Secondo la rosea, per quanto riguarda il reparto d’attacco i candidati sono Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori e Julian Alvarez, con il primo che, in questo momento, è favorito malgrado il Sassuolo chieda una cifra intorno ai 40 milioni. Si sta lavorando su una formula che possa accontentare gli emiliani, sul costo del cartellino però l’Inter dovrà trattare ancora. L’argentino invece è l’obiettivo più difficile perché il costo è inferiore, 20 milioni di euro, e sul 21enne del River Plate c’è una fortissima concorrenza internazionale.

Mercato invernale Inter: due nomi per il centrocampo

E’ più semplice invece, sempre secondo il quotidiano sportivo più popolare d’Italia, arrivare a uno degli obiettivi del centrocampo, per il quale i candidati sono solo due: Davide Frattesi e Giulio Maggiore. Per il primo la richiesta supera di molto quello che può offrire la società nerazzurra, ma il Sassuolo è disponibile a inserire delle contropartite e i margini di trattativa sono possibili. Per il secondo invece lo Spezia dovrebbe essere disposto ad accontentarsi di una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.

Inter, caso Onana: il portiere è bloccato e firmerà per i nerazzurri

Infine, passando al mercato estivo, c’è il caso scatenato dalle parole del portiere camerunese dell’Ajax André Onana, che ha dichiarato di considerare il Barcellona il club del suo cuore e la sua prima scelta per il futuro (è cresciuto nelle giovanili dei blaugrana, ndr), e che non ha alcun accordo né con l’Inter né con altri club. In realtà Onana, in scadenza coi Lancieri il 30 giugno 2022, è il successore designato di Samir Handanovic ed è già stato bloccato dai nerazzurri. Lui stesso è pronto a firmare dal mese di gennaio in avanti, perché naturalmente fino alla fine della stagione resterà all’Ajax.

