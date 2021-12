Inter, Onana esprime le proprie preferenze: spiazzati i nerazzurri

14-12-2021 19:28

Come molti club, anche l‘Inter sta approfittando di questo periodo per programmare già il mercato della prossima stagione. Uno dei nodi più delicati è quello legato al portiere, dove Samir Handanovic inizia ad avere i suoi anni e proprio per questo si sta valutando un suo eventuale sostituto. Il preferito di Marotta e Ausilio sarebbe Andre Onana, classe 1996 dell‘Ajax e della nazionale camerunense. Sarebbe, infatti, perchè se sembrava tutto fatto ormai fino a ora, le recenti dichiarazioni del giocatore hanno lasciato i nerazzurri completamente spiazzati.

Inter-Onana, le parole del giocatore: “La mia prima scelta è il Barcellona”

L’Inter aveva contattato il giocatore già mesi fa, e nelle settimane scorse molti quotidiani sportivi nazionali avevano rilanciato un affare che per quasi tutti era ormai definito. Onana sarebbe diventato un giocatore dell‘Inter, mentre Handanovic aveva due strade davanti a sé: ritirarsi oppure rimanere in squadra con un ruolo “alla Buffon“.

Ma in un’intervista rilasciata oggi a Sport, Onana rilancia con le proprie preferenze per il futuro:

“Il futuro? Siamo in contatto con diverse squadre, ma non ne abbiamo ancora scelta nessuna. Non si sa mai cosa può succedere in certe situazioni. Aspettiamo di vedere che progetto ci piace di più, poi sceglieremo. Il Barcellona continua ad essere uno dei top al mondo. Per me conta molto andare in una squadra dove giocare ogni settimana. Voglio competere per vincere tutto”.

Inter-Onana, il camerunense nega l’accordo coi nerazzurri

Si parlava già di accordo raggiunto tra Onana e l’Inter, dato che il portiere è in scadenza nel 2022 e dunque da febbraio sarebbe già stato libero di firmare con chiunque senza passare dal club. Invece il giovane camerunense, che sarà capitano in Coppa d’Africa col suo Camerun dopo una squalifica di 9 mesi per Doping (era stato fermato per un anno, ridotta poi a 9 mesi, ed era tornato in campo in Champions League il 24 ottobre).

Onana, tra l’altro, nel corso della stessa intervista, smentisce di aver già raggiunto un accordo coi nerazzurri e rimarca la sua preferenza per la Catalonya:

“Un accordo con l’Inter? Si dicono tante cose, parlano anche di Arsenal, Barcellona… al momento non c’è nulla. Sono in contatto con il Barca, ho un ottimo rapporto con il club essendoci cresciuto da ragazzo. Barcellona è casa mia, i contatti sono sempre vivi ed è la mia prima opzione. Se ci saranno i presupposti perché la mia nuova squadra sia il Barca, ci andrò”.

Inter-Onana, l’ira di van der Sar e il passato nella Masia

Particolarmente triste per i risvolti che sta avendo questa vicenda è il direttore generale dei Lanceri van der Sar, ex grande portiere di Juventus e Machester United. In un’intervista a Sportweek, l’olandese commenta così il mancato rinnovo di Onana, che comunque vada lascerà il club a fine anno:

“È triste il modo in cui è andata a finire la vicenda. Senza avere colpe come Ajax, il giocatore ci lascia senza una trattativa. Ci siamo seduti regolarmente attorno a un tavolo con lui per prolungare il suo contratto e tutto questo non ha portato a nulla. Questo fa male a me personalmente e farà male anche al club. Lo abbiamo sostenuto con l’Arbitrato, il che è normale perché è un nostro dipendente; poi però ci saremmo aspettati anche qualcosa in cambio. La trattativa è stata difficile, è stato in Spagna cinque mesi perché non gli era permesso allenarsi nei Paesi Bassi. Ha risolto tutto da solo È un peccato, perché Onana è un ragazzo fantastico e un ottimo portiere”.

Da ricordare come un tale amore per la Catalonya sia anche comprensibile da parte di Onana, che proprio al Barcellona è cresciuto come calciatore fin dalle giovanili culé. Dopo essere entrato nell’Academy di Samuel Eto’o in Camerun, giocò dal 2010 al 2015 con la maglia del Barcellona quando, nemmeno ventenne, venne venduto all’Ajax.

OMNISPORT