Inter, senti Klopp: "Lautaro emozionante, sarà dura"

13-12-2021 16:38

In Champions League Klopp dovrà tornare a San Siro, questa volta per affrontare l’Inter agli ottavi: “Ho aspettato 54 anni prima di giocarci e ora mi capita due volte in tre mesi. Di certo è un accoppiamento molto duro, l’Inter è campione d’Italia in carica, una buonissima squadra in un buon momento. Ora vedremo che arriveremo a febbraio”.

Klopp nutre grande ammirazione per tanti giocatori nerazzurri: “Alexis Sanchez e Dzeko hanno fatto grandi cose qui in Premier e poi c’è Lautaro, uno degli attaccanti più emozionanti al mondo. E poi c’è Simone Inzaghi, è il suo primo anno all’Inter che ripeto è campione in carica. Ma noi siamo il Liverpool, siamo abituati a queste partite: non è mai semplice ma è sempre tutto possibile, quindi facciamolo”.

OMNISPORT