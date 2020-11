Inter, il dietrofront di Biasin fa infuriare i tifosi

L’Inter si ferma in casa. La squadra di Antonio Conte ha dovuto sudare per riuscire a recuperare un pareggio (2-2) arrivato soltanto nei minuti conclusivi. I nerazzurri sono però anche stati penalizzati dalla direzione dell’arbitro che ha negato un rigore ai danni di Perisic che sembrava evidente e che avrebbe potuto cambiare il corso della gara.

Conte: “Abbiamo dominato”

Così come successo nelle uscite precedente Antonio Conte ha dichiarato soddisfazione per la prestazione della sua squadra sostenendo: “Il Parma è stato cinico, noi no. Dovevamo segnare di più per tutto quello che abbiamo creato. Abbiamo dominato, basta guardare le statistiche. Non voglio parlare di fortuna, ma partite come queste vanno vinte”.

Il cammino nerazzurro

I tifosi si aspettavano sicuramente un inizio di campionato diverso. Fino a questo momento delle 8 partite disputare l’Inter ne ha vinte soltanto 3 (in campionato), pareggiandone 4 e perdendone una. Chi aveva sperato in un’Inter capace di prendere subito le redini del campionato sarà dunque rimasto deluso.

Il commento di Biasin

Anche il giornalista Fabrizio Biasin parla della prova della squadra contro il Parma e per la prima volta, forse, lancia un attacco sibillino al tecnico Antonio Conte: “Con un solo assetto tattico non si va lontano”, queste le sue parole che segnano anche quello che per molti tifosi viene considerato un dietrofront. Il giornalista infatti è sempre stato un sostenitore del tecnico difendendolo anche nei momenti più complicati della scorsa stagione.

La reazione dei social

Il commento lapidario di Biasin scatena la reazione dei tifosi nerazzurri. Max attacca: “Palla lunga a Lukaku e preghiamo, ecco il modulo Conte. Senza il belga, l’unico schema che conosce il guru leccese è inutile”. Anche Roberto mette in evidenza l’assenza dell’attaccante: “Avevo detto che uno dei peggiori difetti dell’Inter è la difficile gestione in assenza di Lukaku, e anche oggi è stato confermato”. Stefano va giù duro contro il tecnico: “Da quella riunione dopo la finale si era capito che Conte è rimasto perché non aveva la coerenza di dimettersi. Adesso lui si goder il percorso che lo porta ogni mese a prendersi i soldoni”.

